Europa Press

Leire Martínez reaparece tras la vuelta de 'LODV': "Lo que ellos decidan me parecerá bien"

Leire Martínez ha sido la persona más buscada de los últimos días, tras anunciarse a bombo y platillo el regreso de 'La oreja de Van Gogh'. La confirmación del regreso de Amaia Montero ha sido aplaudida y criticada casi a partes iguales, y siempre con la sombra de Leire sobrevolando cada una de las informaciones y los miles de posts y comentarios que han copado las redes sociales. (Fuente: Europa Press / YouTube)