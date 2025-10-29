Un año tras la dana: historias de tragedia, vidas truncadas y 'el pueblo salva al pueblo' / Europa Press

Este 29 de octubre es una fecha que se ha quedado grabada en el corazón de todos los españoles y, en especial, en el de los valencianos. Justo un año después de que la tragedia de la dana, que dejó 229 víctimas mortales y cientos de vidas truncadas, los supervivientes aún recuerdan con horror lo que vivieron ese día y también de lo que vino después, con la pérdida de sus hogares y de los recuerdos de toda una vida. Pero en mitad de toda esta tragedia, el pueblo salvó al pueblo. Y así, miles de historias de esperanza empezaron a surgir. Más información