Lucía Feijoo Viera

El misterio del lince ibérico blanco que se ha hecho viral ¿Por qué tiene ese color?

Ángel Hidalgo no podía creer lo que tenía frente a sus ojos. Con su cámara consiguió captar una imagen nunca vista: un llamativo lince blanco. En un principio, las teorías apuntaban a que era un lince leucístico, pero los expertos ya han confirmado que solo se trata de un lince ibérico que ha perdido el color del pelo, posiblemente por estrés o por las condiciones ambientales. Una especie en peligro de extinción que, poco a poco, se va recuperando.