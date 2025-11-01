Lucía Feijoo Viera

Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad con su 'hit' eterno 'All I Want For Christmas is You'

La Navidad no empieza hasta que no lo ordena Mariah Carey, reina absoluta de estas festividades desde hace ya más de 30 años con su icónico 'All I Want For Christmas is You'. Hace unos días, la artista neoyorquina publicaba un divertido vídeo en el que respondía "todavía no" a todos los que llamaban a su puerta esperando su mensaje. 1 de noviembre, ahora sí, toca decir adiós a Halloween para dar el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas.