Víctimas de la dana critican que Mazón "no ha estado a la altura": "Ha sido una defensa judicial" / Europa Press

Declaraciones de la presidenta de la Asociació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, quien ha criticado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "no ha estado a la altura" de lo que se esperaba de él en su declaración institucional para anunciar su dimisión y, por contra, "ha aprovechado los micrófonos para hacer un mitin electoral, una defensa judicial y un repartir culpas a todo el mundo". Gradolí ha lamentado que lo que han visto en la comparecencia de Mazón ha sido "una defensa judicial y un repartir culpas a todo el mundo".