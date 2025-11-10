Nueva manifestación para pedir "responsabilidades judiciales para Mazón" por la dana

Europa Press

Declaraciones de la coportavoz de las entidades promotoras de las movilizaciones, Beatriu y la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O, Rosa Álvarez, que pedían "responsabilidades judiciales" para el ya 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, y que "renuncie a su acta de diputado. En una nueva manifestación para celebrar que la movilización "ha servido" porque si no "nunca hubiera renunciado a su cargo". Además, han señalado que no aceptarán que "en los despachos de Madrid" decidan la presidencia para la Comunitat Valenciana. Más información

