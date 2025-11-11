España es el país más amable de Europa... y lo dice Hello Kitty / Europa Press

España se corona como el país más amable de Europa, seguida de Reino Unido, Francia y Alemania. Esta es una de las principales conclusiones del estudio 'El Estado de la Amabilidad en Europa', elaborado por Sanrio, compañía creadora de Hello Kitty, junto a YouGov con motivo del Día Mundial de la amabilidad, que se celebra cada 13 de noviembre. El informe revela que 7 de cada 10 europeos realizaron un acto amable en la última semana. Estos se dan sobre todo en el ámbito familiar, aunque fuera de casa, casi la mitad de estos gestos amables ocurren en el trabajo. En España la amabilidad tiene un carácter muy personal. El estudio señala que los ciudadanos del país son líderes en ofrecer ayuda práctica y mostrar empatía. En este sentido, las mujeres lideran el ranking. Entre generaciones, los más jóvenes perciben la amabilidad como un reto emocional, pero también como una oportunidad de construir vínculos más auténticos. Para celebrar la semana de la Semana Mundial de la Amabilidad, Sanrio ha lanzado la campaña 'Hello Kitty, Hello Kindness', que invita a todo el mundo a redescubrir el poder transformador de los pequeños actos de amabilidad en el día a día.