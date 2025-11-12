La obesidad en España supone un gasto de 130 mil millones de euros / Europa Press

En la actualidad, la obesidad implica un importante desafío sanitario que supone ya un gasto de 130 mil millones de euros en el país. Así lo afirma el informe 'Valor Social de un mejor control de la Obesidad en España'. Un estudio elaborado por la Fundación Weber para la empresa médica Lilly, que analiza por primera vez el coste económico y social de esta patología. Este trabajo, desarrollado a partir de un modelo económico con 3 horizontes temporales hasta 2030, se basó en una revisión de la literatura científica validado por un comité de expertos. Expertos en economía de la salud, profesionales sanitarios y representantes de pacientes han compartido las principales conclusiones del estudio y han recordado que la obesidad causa problemas de movilidad en 3 de cada 4 personas afectadas y problemas psicológicos en casi la totalidad de los pacientes. Frente a los datos, los expertos defienden un abordaje integral de la enfermedad y la optimización del control de la obesidad y el sobrepeso. Medidas que contribuyen a ganar en salud y generar un ahorro significativo en el país.