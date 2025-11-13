Estos son los juguetes más deseados para la Navidad según Amazon / Europa Press

Para todas las edades, gustos y presupuestos. Así es la lista de los juguetes más deseados para esta Navidad elaborada por Amazon, donde se reúnen las últimas tendencias en juguetes y que facilita la búsqueda del regalo perfecto de niños y no tan niños. En la lista podemos encontrar desde clásicos, como muñecos o juegos de mesa, hasta juguetes educativos que estimulan la curiosidad y creatividad de los niños. Además, juegos que fomentan el desarrollo espacial y la resolución de problemas como los bloques de construcción y los robots. Sin olvidar propuestas más interactivas como las mascotas digitales. Desde el 22 hasta el 28 de octubre los clientes de Amazon podrán ahorrar hasta un 10% en la compra de estos juguetes. Además los clientes Prime recibirán envíos rápidos y gratuitos para que tanto los Reyes Magos, como Papá Noel puedan hacer sus entregas sin sobresaltos.