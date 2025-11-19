Los nacimientos continúan cayendo en España y registran un mínimo histórico con 318.005 en 2024 / Europa Press

Los nacimientos continúan cayendo en España y, con 318.005 en 2024, registran un nuevo mínimo histórico desde el comienzo de la serie en 1941. Así lo refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la publicación 'Movimiento Natural de la Población / Indicadores Demográficos Básicos' del año 2024. Los datos revelan que España tuvo un saldo vegetativo negativo de 116.056, una diferencia entre nacimientos y defunciones que es la tercera más negativa desde que existen datos, tras las de 2020 y 2022. (Fuente: Fundación LaCaixa, Hospital Clínic, CE, EP) Más información