Turno de oficio: 1,1 millones de solicitudes de asistencia jurídica gratuita se realizaron en 2024

Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita realizadas por los ciudadanos a lo largo de 2024 aumentaron un 5% respecto al año anterior, hasta alcanzar 1,1 millones de solicitudes. Son datos extraídos del XIX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación Aranzadi-LA LEY. El 74% de los usuarios quedó satisfecho con la asistencia legal recibida por el abogado del turno de oficio, según una encuesta realizada por Metroscopia. A pesar de la creciente demanda de este servicio, cada vez son menos los abogados adscritos al turno de oficio. En 2024 esa cifra se redujo un 2% y por primera vez quedó por debajo de los 40.000 inscritos. Ante esta situación, el Consejo General de la Abogacía Española considera que es urgente una reforma del sistema de asistencia jurídica gratuita que asegure su sostenibilidad. Todo ello con el fin de garantizar un servicio esencial para la tutela judicial efectiva de los colectivos más vulnerables.