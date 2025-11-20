7 de cada 10 consumidores adelantan sus compras navideñas aprovechando el Black Friday / Europa Press

7 de cada 10 españoles adelantan sus compras navideñas para aprovechar las ofertas de Black Friday, según explica el "Estudio sobre percepciones del impacto del comercio electrónico en el ahorro de las familias en España", realizado por Ipsos para Amazon. 6 de cada 10 encuestados aseguran haber percibido una pérdida de poder adquisitivo, pero, para 9 de cada 10 encuestados el comercio electrónico se convierte en un aliado para afrontar el aumento del coste de la vida. Para celebrar la Semana de Black Friday, Amazon ha inaugurado "Amazon Land: la magia detrás del clic" una experiencia inmersiva en el centro de Madrid. Una experiencia inmersiva de 400 metros cuadrados donde los visitantes podrán conocer los hitos de la compañía y adentrarse en distintas salas para entender cómo se vive un Black Friday. Una fecha señalada en el calendario del 62% de los consumidores que considera el Black Friday como su evento promocional favorito.