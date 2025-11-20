Cuatro de cada diez niños con dermatitis atópica sufren acoso escolar / Europa Press

Cuatro de cada diez niños con dermatitis atópica sufren acoso escolar

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel que afecta a cerca del 20% de los niños en España. Más allá de los síntomas físicos, puede tener un fuerte impacto emocional y social en la infancia. Los expertos afirman que cuatro de cada diez niños con esta enfermedad sufren acoso escolar a causa de su piel. Con motivo del Día Universal del Niño, LETI Pharma ha lanzado 'Esculturas Atópicas', una iniciativa que busca dar visibilidad al estigma y fomentar la empatía desde la educación. La campaña consiste en la instalación de cuatro esculturas que representan historias reales inspiradas en testimonios de menores con dermatitis atópica. Muchos de ellos explican que son apartados de juegos, señalados o incluso insultados por su aspecto a raíz del desconocimiento que aún existe sobre esta enfermedad no contagiosa. Esta iniciativa pretende romper prejuicios, formar e informar, así como promover la empatía entre las familias, los docentes y la sociedad en general. Además de los síntomas físicos de la dermatitis atópica como el picor, las lesiones o el enrojecimiento, los expertos insisten en cuidar el entorno emocional de los menores para mejorar su calidad de vida.