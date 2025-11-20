"Gymtimidation": el 60% de los españoles siente presión e inseguridad cuando va al gimnasio / Europa Press

La sensación de nervios, miedo o inseguridad al acudir al gimnasio tiene un nombre: 'Gymtimidation'. Un fenómeno que afecta a casi un 60% de los ciudadanos del país según datos del 'I Estudio Los Españoles y el Gimnasio', elaborado por Planet Fitness. Con el objetivo de debatir sobre las causas de esta presión en el mundo del fitness, la compañía ha organizado una jornada con expertos en deporte y salud mental. Durante el encuentro, los especialistas han presentado las claves para que el ejercicio se convierta en una fuente de bienestar, frente a las rutinas imposibles que se exponen en redes sociales. Un fenómeno que afecta en mayor medida a las mujeres. Ante el 'Gymtimidation', los profesionales recomiendan escoger un gimnasio que se adapte a las necesidades de cada usuario, implementar un entrenamiento personalizado, y cultivar la paz mental con una rutina enfocada en el progreso y no en la perfección.