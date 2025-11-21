El 64% de los españoles define el verano como una experiencia "social y de disfrute" / Europa Press

Tras un inicio de año lluvioso, llega al fin el solsticio de verano. Y con él, el día con más horas de luz solar. Con el objetivo de entender cómo disfrutan los españoles del período estival, se ha presentado el "Informe Babaria SunLovers 2025". Un estudio que analiza la conversación digital en torno al verano con más de 860.000 menciones en plataformas digitales. Los resultados establecen que un 64% de los españoles vive el verano como una experiencia social y de disfrute. Refrescarse en el agua, socializar y gozar de momentos de relax destacan entre las motivaciones estrella de los ciudadanos. Además de analizar cómo y dónde se disfruta del sol, el informe estudia cómo se integra la fotoprotección en las rutinas de ocio estival. El análisis presenta el verano en España como una experiencia colectiva y emocional, en el que la fotoprotección ocupa un papel clave para disfrutar de un ocio saludable.