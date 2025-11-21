Una campaña reivindica el papel del biometano como solución sostenible para los hogares / Europa Press

Una campaña reivindica el papel del biometano como solución sostenible para los hogares

La red actual de calderas calienta casi 20 millones de personas en España, solo en la Comunidad de Madrid hay 1,8 millones de calderas. Sin embargo, poca gente es consciente de que estas instalaciones sirven para avanzar en la descarbonización. Por ello, la campaña NADA de la plataforma "Gas Verde, Sí" ha organizado una acción exterior de Street Marketing para concienciar sobre las ventajas del gas verde y promover el desarrollo del biometano. Con una instalación efímera en el centro de Madrid y que se extenderá a otras ciudades españolas--, la plataforma quiere divulgar las ventajas del biometano para descarbonizar los hogares. Uno de los aspectos más relevantes del gas verde es que no exige hacer nada a las personas, ya que permite energía limpia en el hogar sin necesidad de reformas. Desde "Gas Verde, Sí" piden cuotas obligatorias de gas verde en la demanda de gas residencial para que poco a poco se vaya implantando en todos los hogares españoles.