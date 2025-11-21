Fallece una niña de 6 años tras un tratamiento dental en una clínica en Alzira / Europa Press

Fallece una niña de 6 años tras un tratamiento dental en una clínica en Alzira

Imágenes de una clínica dental privada de Alcira donde una niña de 6 años ha fallecido tras haber sido atendida previamente en la mañana del jueves. Se da la circunstancia de que otra menor, de 4 años, que también había acudido a la misma clínica, se encuentra hospitalizada. La menor de 6 años ingresó este jueves a las 16.52 horas en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria, según consta en el informe del responsable de la guardia de Urgencias del centro sanitario. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y, desgraciadamente, declararon el fallecimiento. El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica. Más información