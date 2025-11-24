Sale de la UCI la niña de 4 años ingresada tras ser atendida en una clínica dental privada / Europa Press

Imágenes del Hospital Clínico de València donde una niña de 4 años fue ingresada tras ser atendida en una clínica dental privada y ha salido este lunes de la UCI y pasado a planta, donde evoluciona favorablemente, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Sanidad. La menor acudió el pasado jueves por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira, porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico, donde ya ha pasado a planta. Se da la circunstancia de que otra niña de 6 años falleció el jueves tras haber sido atendida previamente en la misma clínica dental privada de Alzira. Más información