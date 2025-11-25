El Rey asiste a los Premios Jaume I en València sin la presencia de Mazón / Europa Press

Imágenes del Rey Felipe VI quien ha asistido este martes a la entrega de los Premios Jaume I en la Lonja de València. Al acto ha asistido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la alcaldesa de València, María José Catalá, y en representación del Consell la vicepresidenta Susana Camarero, ya que este año no ha asistido el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón. También ha contado con una amplia representación del mundo institucional y empresarial. (Fuente: Imágenes Cedidas) Más información