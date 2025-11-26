Bruselas pide explicaciones a Shein por las muñecas sexuales de apariencia infantil / Europa Press

Bruselas pide explicaciones a Shein por las muñecas sexuales de apariencia infantil

Declaraciones del portavoz de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, quien ha informado este miércoles de que ha pedido explicaciones a Shein por la venta online de productos ilegales en la Unión Europea, como las muñecas sexuales denunciadas en Francia o armas, al tiempo que ha informado de que investiga si la plataforma de bajo coste supone un "riesgo sistémico" para los consumidores europeos. (Fuente: Comisión Europea) Más información