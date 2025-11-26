Málaga acoge la presentación de la Guía Michelin de España 2026 / Europa Press

Imágenes de la gala de presentación celebrada en Málaga de la Guía Michelin de España 2026 donde han participado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, junto a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, el alcalde de la capital de la Costa del Sol, Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación provincial, Francisco Salado, y el actor malagueño, Antonio Banderas. Más información