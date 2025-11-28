Sanidad asegura que el índice de hospitalización por infecciones respiratorias está "estable" en la Comunidad Valenciana / Europa Press

Declaraciones del conseller de Sanidad en funciones, Marciano Gómez, quien ha justificado la decisión de recomendar el uso de mascarillas en centros sanitarios "para intentar prevenir el brote epidémico" actual de infecciones respiratorias, aunque ha remarcado que el índice de hospitalización por estos casos "está prácticamente estable". Así lo ha trasladado, en una visita al Hospital La Fe junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant, un día después de que la Generalitat remitiera a los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana una instrucción que establece la recomendación del uso de mascarillas en las instalaciones sanitarias en determinados casos, como medida preventiva ante el posible repunte de infección por virus respiratorios. Más información