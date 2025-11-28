Sanidad confía en aprobar el protocolo común frente a la gripe el 3 de diciembre / Europa Press

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado este viernes que confía en aprobar el protocolo de actuación común frente a los virus respiratorios el día 3 de diciembre en la Comisión de Salud Pública, después de que las comunidades autónomas hayan expresado su sintonía en este sentido durante el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). (Fuente: Europa Press / Ministerio de Sanidad) Más información