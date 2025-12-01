El invierno será probablemente más cálido de lo normal en toda España, según la AEMET / Europa Press

El invierno meteorológico, que empieza este 1 de diciembre y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026, será probablemente más cálido de lo normal en toda España y más seco en el suroeste peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, el organismo estatal ha especificado que hay entre un 60 y un 70% de probabilidades de que el invierno meteorológico será más cálido de lo normal en toda España, frente a un 10% de que sea más frío.