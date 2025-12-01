Sara Fernández

Silencio en memoria de las dos menores halladas muertas en un parque de Jaén

Decenas de personas han participado esta mañana en una concentración silenciosa en la Plaza del Ayuntamiento de Jaén por las dos jóvenes halladas muertas este fin de semana en un parque de la ciudad. Familiares y amigos de las adolescentes han participado en este homenaje y han exigido a las autoridades que investiguen las circunstancias de su muerte, que podría haber sido voluntaria aunque no se descarta ninguna hipótesis.