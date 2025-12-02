Europa Press

Estos son los mejores hospitales de España por especialidad, según la lista Forbes

Forbes España ha dado a conocer su lista con los 36 mejores centros hospitalarios de España, tanto públicos como privados, en 12 especialidades médicas y quirúrgicas clave. Capacidad de innovación, experiencia e impacto positivo son algunos de los criterios seleccionados. Entre los centros destacados en las distintas especialidades se encuentran algunos como la Fundación Jiménez Díaz en Oncología Médica, La Paz en Cardiología, el Hospital Ruber Juan Bravo de Madrid en Neurología, Hospital Universitari i Politécnico La Fe de Valencia en Cirugía General, Hospital Universitari Dexeus en Medicina Interna o la clínica IVI Madrid en Fertilidad y Reproducción Asistida. Cirugía general, traumatología, ginecología, fertilidad o urgencias son otras de las especialidades analizadas en la lista Forbes de 2025.