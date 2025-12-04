Las memorias del rey emérito ya están disponibles en España y no dejan a nadie indiferente

'Reconciliación', el libro de memorias del rey emérito, Juan Carlos I, ha llegado este miércoles a las librerías españolas, casi un mes después de su publicación en Francia. Un libro de 500 páginas narradas en primera persona, en las que el rey emérito repasa su vida desde su nacimiento en Roma el 5 de enero de 1938, en el exilio, hasta su salida voluntaria del país para mudarse a Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020. Más información