Sanidad y las comunidades autónomas llegan a un acuerdo de Protocolo Común contra la gripe, covid y otros virus / Europa Press

El Ministerio de Sanidad ha anunciado que se ha aprobamos con todas las comunidades autónomas un Protocolo Común frente a la gripe, COVID y otras infecciones respiratorias, con cuatro escenarios de riesgos que van desde el uso de las mascarillas en los centros sanitarios, a la propuesta de teletrabajo a medidas excepcionales en caso de un escenario de epidemia de nivel muy alto. (Fuente: Europa Press/Ministerio de Sanidad) Más información