Una sexóloga pide "más educación sexual" en los centros escolares / Europa Press

Una sexóloga pide "más educación sexual" en los centros escolares

Declaraciones de María Rodríguez, sexóloga y doctora en Género y Diversidad que investiga y trabaja con infancia y adolescencia sobre pornografía, quen ha pedido "más educación sexual", ya que "no podemos empezar a hacer educación sexual cuando ya están teniendo encuentros eróticos o cuando ya están visionando porno, al igual que no podemos hablar de menstruación una vez que ya estén menstruando, que es lo que estamos haciendo. Todo el rato vamos tarde". Más información