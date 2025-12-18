El alcalde de Jérica, en 2023 mostrando su apoyo a la familia de una menor fallecida / Europa Press

Declaraciones del alcalde de Jérica, Jorge Peiró, en el minuto de silencio en la Plaza del Ayuntamiento de la localidad castellonense en memoria de la menor fallecidad. El alcalde muy conmocionado ha mostrado su apoyo a la familia y les ha ayudado en todo momento y explicaba que ayer fue la despedida en el IES Jérica-Viver, donde estudiaba Emma, y además de que están muy afectados en el club de fútbol, ya que la niña jugaba en el equipo.