Europa Press

Expertos advierten sobre los riesgos de los excesos navideños en personas y mascotas

Las navidades son fechas de jolgorio y festejo junto a los nuestros pero también suelen tener asociados excesos y riesgos para la salud. Asimismo, Eugenio Freire, especialista en digestivo ha insistido en que "el alcohol es tóxico y que aunque se acompañe de comida siempre es una toxina para el cuerpo". Otros expertos en salud veterinaria también advierten de otros peligros relacionados con la comida en estas fechas, en este caso hacia nuestras mascotas.