OCU advierte de "precios récord" en productos navideños

Europa Press

Declaraciones de la directora de comunicación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Iliana Izberniceanu, quien ha asegurado que "la alimentación es sin duda el gasto que más preocupa a la gente" estas Navidades y ha añadido que "la percepción del consumidor es mucho peor de la que dicen las cifras oficiales". Además, ha insistido en que "esta Navidad vamos a ver, según los últimos años, precios récord, precios históricos" en productos típicamente navideños, con incrementos de hasta el 19%.

