Un experto aconseja no invertir en el mercado inmobiliario si te toca la lotería de Navidad / Europa Press

Europa Press

Declaraciones del profesor del EAE Business School, Javier Rivas, quien ha advertido que invertir en el mercado inmobiliario si nos toca la lotería de Navidad "no es lo más atrayemte". El experto ha señalado que "los ratios ahora apuntan a burbuja" y, por lo tanto, "no es la más atrayente ahora mismo" como inversión. No obstante, ha apuntado que "la excepción serían pequeñas inversiones fáciles de alquilar y que nos van a proporcionar rentabilidades altas, como puede ser plazas de parking.

