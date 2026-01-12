7 de cada 10 fumadores quieren dejar el tabaco en España / Europa Press

El tabaquismo es el segundo factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. El consumo de tabaco y la exposición al humo ajeno se encuentran entre las principales causas de enfermedades cardiovasculares en todo el mundo, y contribuyen aproximadamente al 17% de todas las muertes por ECV, lo que equivale a más de tres millones de personas cada año. El tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública a la que se ha enfrentado el mundo. Mata hasta a la mitad de las personas que lo consumen y no logran dejarlo. Cada año se lleva la vida de más de 7 millones de personas en el mundo, entre ellas cerca de 1,6 millones que no fuman, pero están expuestas al humo ajeno. A pesar de que casi 7 de cada 10 fumadores quieren dejar el tabaco y que cuatro de cada diez lo han intentado, en España es la segunda sustancia psicoactiva más consumida entre la población de 15 a 64 años, con una prevalencia de consumo alguna vez en la vida del 66,6%. En este contexto, Adamed Laboratorios ha presentado un nuevo medicamento de prescripción médica en solución oral para dejar de fumar. Indicado en adultos para el tratamiento de la dependencia tabáquica y la reducción de la ansiedad de la dependencia a la nicotina en fumadores adultos que estén dispuestos a dejar de fumar. Su objetivo final es el abandono permanente del consumo de productos nicotínicos. Más información