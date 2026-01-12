Víctimas de la dana creen que Pradas tenía "preparado" acercarse a ellas para "lavar su imagen" / Europa Press

Víctimas de la dana creen que Pradas tenía "preparado" acercarse a ellas para "lavar su imagen"

Declaraciones de la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, y de Toñi García, que perdió a su hija Sara y a su marido Miguel en Benetússer el 29O, quienes creen que el acercamiento de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, a las víctimas este lunes tras el careo con el ex jefe de gabinete del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, en los juzgados de Catarroja (Valencia) responde a una acción que "ya tenía preparada y medida con sus asesores", algo que "entienden" porque aseguran que "se están jugando muchos años de cárcel". Por su parte, Toñi García, cree que Pradas quiere "lavar su imagen": "Ella ha hecho una actuación perfecta, ella quiere quedar bien, lavar su imagen de buena persona, de lágrima fácil, que se reúne con los familiares pero en ningún momento se ha reunido con nosotros".