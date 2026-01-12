Víctimas de la dana esperan que el careo entre Pradas y Cuenca ante la jueza arroje la "verdad" / Europa Press

Declaraciones de la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, Toñi García, que perdió a su hija Sara y a su marido Miguel en Benetússer el 29O y la presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, quienes esperan que el careo que este lunes mantienen en el juzgado de Catarroja la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas, y José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, arroje la "verdad" de lo que ocurrió ese día porque la necesitan, aseguran para que no se vuelvan a repetir estos hechos. "Queremos saber lo que pasó", afirman. Asimismo, esperan que el ex jefe de gabinete salga investigado tras este trámite: "Era la correa de transmisión" entre Mazón y la exconsellera. Más información