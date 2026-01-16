Mónica García celebra que España es una "potencia mundial" en donación y trasplantes / Europa Press

Declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha manifestado que España es en donación y trasplantes "una auténtica potencia mundial". "Somos una potencia mundial en solidaridad y en el modelo de sistema sanitario y en el modelo de profesionalización de nuestro sistema sanitario. Lideramos en donación, lideramos en trasplantes y lideramos en innovación", ha celebrado. (Fuente: Ministerio de Sanidad)