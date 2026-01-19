Secciones

Basset señala que su competencia era "dirigir el operativo de bomberos"

Basset señala que su competencia era "dirigir el operativo de bomberos"

Declaraciones del que fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia del día de la dana, José Miguel Basset, ha dejado claro que su competencia el día de la dana era "dirigir el operativo de bomberos" y "desconocía" el por qué de la modificación del texto. Basset todavía no se muestra "aliviado" porque "esto no ha acabado" tras su declaración en el Juzgado de Catarroja (Valencia) y dice que ha supuesto "una carga emocional muy fuerte". Además, ha indicado que "siempre se pueden hacer las cosas diferentes cuando sabes el resultado". Más información

