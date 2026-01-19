Basset señala que su competencia era "dirigir el operativo de bomberos" / Europa Press

Declaraciones del que fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia del día de la dana, José Miguel Basset, ha dejado claro que su competencia el día de la dana era "dirigir el operativo de bomberos" y "desconocía" el por qué de la modificación del texto. Basset todavía no se muestra "aliviado" porque "esto no ha acabado" tras su declaración en el Juzgado de Catarroja (Valencia) y dice que ha supuesto "una carga emocional muy fuerte". Además, ha indicado que "siempre se pueden hacer las cosas diferentes cuando sabes el resultado". Más información