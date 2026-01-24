PI STUDIO

Rodalies interrumpe su servicio después de que el Govern exija su suspensión por falta de seguridad

La crisis de seguridad desatada tras la muerte el pasado martes de un maquinista al caer sobre un tren un muro de contención en Gelida, Barcelona, sigue este fin de semana. La prueba de ello es que, tras una reunión entre la Generalitat, Adif y Renfe, se ha decidido suspender de nuevo totalmente el servicio de Rodalies en toda Cataluña. Más información