Sara Fernández

La Guardia Civil auxilia a los coches atascados por el temporal que afecta a más de 75 carreteras

La nieve ha llegado a Madrid y, con ella, el caos. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por la nieve, según han informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid y la DGT en sus redes sociales. Es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la Comunidad y en desde el kilómetro 13 de la A-6. Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que está prohibido el paso a camiones en Madrid en la A-6 y AP-6, en el entorno de Guadarrama. La DGT recomienda circular con precaución y consultar el estado de las carreteras antes de emprender viaje. La ASEM112 ha activado la situación operativa 1 del Plan de Inclemencias de la Comunidad de Madrid y se ha informado a ayuntamientos y organismos implicados. Más información