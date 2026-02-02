La DGT apuesta por proyectos de uso compartido de vehículos / Europa Press

La DGT apuesta por proyectos de uso compartido de vehículos

Declaraciones de la cofundadora y CEO de Tribbu, Paloma Långstrum, quien ha asegurado que en España "somos referentes en movilidad, en transporte público, pero falta algo más y es utilizar mejor los vehículos que ya están circulando". "Creo que está a la vista de todos, que nos asomamos por la ventanilla y vemos que los coches van ocupados por una sola persona cuando hay capacidad para cinco", ha insistido, destacando la buena acogida de proyectos de uso compartido de vehículos.