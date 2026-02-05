Colectivos LGTBI+ celebran el recurso del Gobierno a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat: "Es un hecho histórico" / Europa Press

Declaraciones del coordinador general de LAMBDA, Fran Fernández, de la presidenta estatal de LGTBI+, Paula Iglesias, y la presidenta estatal de Chrysalis, Sandra Bayón, que celebran que el Gobierno interpondrá durante este mes un recurso de inconstitucionalidad a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat Valenciana porque reduce y restringe los derechos de las personas LGTBI: "Es un hecho histórico". Los colectivos agradecían la ayuda del Gobierno porque consideran que recuperan la "dignidad" y critican que "era una ley que ataca los derechos del colectivo y deja desprotegidas a las infancias".