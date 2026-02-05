El fundador de Telegram pide a los españoles "luchar por sus derechos" tras anuncios de Sánchez / Europa Press

El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha instado a los españoles a mantenerse "vigilantes", exigir transparencia y luchar por sus derechos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que España va a prohibir las redes sociales a menores de 16 años e implantará varias medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales". (Fuente: Europa Press / La Moncloa / Pavel Durov)