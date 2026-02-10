Enero de 2026 fue el quinto más cálido a nivel mundial y el más frío en Europa desde 2010 / Europa Press

Enero de 2026 fue el quinto más cálido a nivel mundial y el más frío en Europa desde 2010

Enero de 2026 fue el quinto mes de enero más cálido registrado a nivel mundial desde al menos 1950, pero el más frío en Europa desde 2010. En total, la temperatura media del aire en la superficie en todo el mundo fue de 12,95ºC, lo que supone 0,51ºC por encima del promedio habitual. En comparación, la temperatura media sobre tierra firme europea fue de -2,34°C, es decir, 1,63°C por debajo de la media para este mes. (Fuente: EBS/DPA/Gob Chile/NWS/EP) Más información