Entidades sociales se concentran en las Cortes Valencianas por la gestión de Mazón en la dana / Europa Press

Imágenes de la concentración que se ha producido este martes por parte de entidades sociales de la Comunitat Valenciana frente a les Corts Valencianes para pedir prisión para el 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana del 2024, antes de la Comisión de investigación a las principales asociaciones de víctimas mortales. También han reprochado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por la dejadez con Mazón tras la tragedia de la dana. Más información