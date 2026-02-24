Gradolí (Asociación de víctimas de la dana) lamenta que la comisión de investigación "llega tarde" / Europa Press

Declaraciones de la presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, que ha comparecido en la comisión de Investigación en les Corts sobre las causas de las inundaciones causadas por la dana y ha advertido al PP que "no habrá normalidad mientras sigan protegiendo" al 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, y se ha reafirmado en que "se equivocan si creen que el tiempo hará que esto se olvide". Además, ha recalcado que las compareciencias llegan muy tarde y se ha preguntado "¿qué hizo el Consell con la información que tenía: nada. ¿Quién tomaba las decisiones en el Consell para salvar la vida de la gente? Nadie".