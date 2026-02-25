Comer comida casera en compañía y sin pantallas: el escenario óptimo para nuestro cerebro / Europa Press

Comer comida casera en compañía y sin pantallas: el escenario óptimo para nuestro cerebro

Comer comida casera en compañía y sin pantallas es el escenario óptimo para el cerebro y las emociones. Así lo ha demostrado "La ciencia de lo que se cuece en la cocina", una investigación pionera realizado por la Sociedad Española de Neurología, la Universidad Rey Juan Carlos y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición del Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con IKEA. En plena era digital, los móviles se han convertido en el acompañante en las comidas, creando entornos más solitarios, algo que impacta emocionalmente sobre todo a los más jóvenes. Solo el 2% disfrutan de sus comidas en un entorno libre de dispositivos electrónicos. Dentro del estudio se destaca que cocinar acompañado triplica la emoción de alegría en nuestro cerebro, con respecto a hacerlo solo. Atendiendo a las conclusiones de la investigación, IKEA destaca que el diseño del hogar es un factor clave para mejorar la experiencia de comer en casa y en compañía. "La ciencia de lo que se cuece en la cocina" es un estudio que invita a reflexionar sobre nuestros hábitos culinarios con el fin de mejorar nuestra calidad de vida. Más información