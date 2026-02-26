Familiares y amigos despiden a Tejero en Xàtiva (Valencia) / Europa Press

Imágenes de la despedida del exteniente coronel Antonio Tejero que falleció este miércoles en Alzira (Valencia) a los 93 años de edad. Familiares, amigos y curiosos han querido despedir a Tejero, quién fue condenado a 30 años de cárcel por el asalto al Congreso en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en el Tanatorio Servisa ubicado en la localidad valenciana de Xàtiva, aunque a muchos que no son familiares no se les ha permitido la entrada al tanatorio. Más información