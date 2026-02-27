Al menos un muerto y 39 heridos en Milán al estrellarse un tranvía contra un edificio / Europa Press

Al menos una persona ha muerto y 39 han resultado heridas, tres de gravedad, al descarrilar este viernes en Milán (Italia) un tranvía que ha terminado estrellándose contra una tienda cerca del centro de la ciudad. El suceso, que ha desatado la movilización de cinco unidades de bomberos, ocurrió poco después de las 16.00 en la calle de Vittorio Veneto, mientras el tranvía circulaba desde la Plaza de la República hacia la Puerta de Venecia.