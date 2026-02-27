La NASA aplaza a 2028 que el ser humano vuelva a pisar la Luna tras más de 50 años / Europa Press

Declaraciones del administrador de la NASA, Jared Isaacman. La NASA ha aplazado a 2028 la misión Artemis que llevará al ser humano a pisar la superficie de la Luna tras más de 50 años y ha añadido una nueva misión de prueba a su programa lunar, la Artemis III, prevista para el año 2027. Así lo han anunciado este viernes los jefes de la agencia espacial estadounidense en rueda de prensa, después de que se retrasara el lanzamiento de la misión Artemis II tras haber encontrado un problema con el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial).